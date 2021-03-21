الزمالك رابعا.. الترجي نادي العقد في أفريقيا والأهلي ثانيا





وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، فوز نادي الترجي بلقب أفضل نادي أفريقي في العقد الأخير، بعد جمعه 1380.5 نقطة.





وتفوق نادي الترجي على النادي الأهلي الذي حل في المركز الثاني برصيد 1329.5 نقطة، ثم النجم الساحلي في المركز الثالث.





وحل نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 1113.5 نقطة ثم مازيمبي الكونغولي في المركز الخامس.





جدير بالذكر أن نادي الترجي توج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات في العقد الأخير، بينما حصد الأهلي اللقب مرتين فقط.

فاز نادي الترجي الرياضي التونسي بلقب نادي العقد في القارة الأفريقية عن العقد الأخير 2011-2020، من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.