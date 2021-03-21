ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: الملء الثاني لسد النهضة لن يتم إلا باتفاق على كل تفاصيل تشغيل السد

الأحد 21/مارس/2021 - 11:37 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسي، إن الملء الثاني لسد النهضة لن يتم إلا باتفاق علي كل تفاصيل تشغيل السد.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الملء الثاني لسد النهضة بمثابة إعلان حرب على مصر والسودان".

وأردف موسي "لن يتم الملء إلا باتفاق على كل تفاصيل تشغيل السد"، متسائلا "هل سيتحرك المجتمع الدولي أم سيظل يتخذ موقف المشاهد".

واكمل "هل يقبل المجتمع الدولي تعريض حياة المصريين والسودانيين للخطر؟"، معلقًا "نحن نريد التفاوض والحل والقانون".

وطالب موسى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالتدخل لحل أزمة سد النهضة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد في بناء سد النهضة.. وقرار عاجل بشأن عملية الملء

السودان يحذر إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة.. ويطالب بوساطة أمريكية - أوروبية

تحرك عاجل من السودان لمواجهة تداعيات الملء الثاني لسد النهضة

نراجع سياستنا.. أول إعلان رسمي من إدارة بايدن بشأن سد النهضة

المياه حياتنا.. أحمد موسى: إثيوبيا تسعى لإرجاء مفاوضات السد حتى الملء الثاني.. فيديو

هاني رسلان عن رفض إثيوبيا الوساطة الدولية: ينذر بتفاقم الأوضاع بمنطقة حوض النيل

ترشيحاتنا

كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار.. الإفتاء تجيب

أحمد موسى: الملء الثاني لسد النهضة لن يتم إلا باتفاق على كل تفاصيل تشغيل السد

البيئة تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد وحتى 24 مارس

لميس الحديدي تبكي على الهواء في عيد الأم

بإجماع الصحة العالمية وعلماء الصين.. دراسة حديثة تكشف أصل نشأة فيروس كورونا والأسباب الحقيقية لتفشيه

الصحة السعودية توضح أعراض لقاح كورونا المتوقّعة وطرق التعامل معها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص وصفة لتبييض البشرة والتخلص من النمش

بعدما أثارت روبى الجدل حول ارتباطها مجددا.. صور تكشف الحقيقة

بعد التغييرات الأخيرة .. مواصفات و أسعار جيتور X70 موديل 2021| صور