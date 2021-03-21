أحمد موسى: الملء الثاني لسد النهضة لن يتم إلا باتفاق على كل تفاصيل تشغيل السد

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الملء الثاني لسد النهضة لن يتم إلا باتفاق علي كل تفاصيل تشغيل السد.





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الملء الثاني لسد النهضة بمثابة إعلان حرب على مصر والسودان".





وأردف موسي "لن يتم الملء إلا باتفاق على كل تفاصيل تشغيل السد"، متسائلا "هل سيتحرك المجتمع الدولي أم سيظل يتخذ موقف المشاهد".





واكمل "هل يقبل المجتمع الدولي تعريض حياة المصريين والسودانيين للخطر؟"، معلقًا "نحن نريد التفاوض والحل والقانون".





وطالب موسى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالتدخل لحل أزمة سد النهضة.