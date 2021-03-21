المجلس القومي : المرأة تعيش عصرها الذهبي

رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعاتها البالغة بما حققته المرأة المصرية، قائلة: بعد 72 سنة استطاعت المرأة الوصول إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، معقبة: اليوم تم تأمين مستقبل فتيات وسيدات مصر بقرارات الرئيس السيسي.





وتابعت "مرسي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، نحن نعيش الآن في العصر الذهبي للمرأة، لدينا إرادة سياسية لم تحدث في تاريخ مصر من قبل، معقبة: التاريخ سيتحدث عن هذا العصر ومدى تمكين المرأة المصرية خلال السنوات القادمة.



وفيما يخص مشروعات القوانين والتوجيهات التي تحدث عنها الرئيس، أوضحت: المجلس القومي للمرأة يشارك في بعض القرارات منها قانون الزواج المبكر، معقبة: المجلس سيقوم بالإشراف على بعض القرارات أيضا.





وأضافت: المجلس القومي تقدم بمسودة خاصة بقانون زواج الاطفال منذ عام 2018، معقبة: أتوقع أن تساهم النائبات في دعم قانون زواج الأطفال.







وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم القوانين التي تهم الأسرة المصرية، معقبة: الرئيس ذكر اليوم جملة رائعة وهي قائلا: هناك أمور يمكن حلها بالقانون وأمور أخرى لايمكن حلها إلا بالاخلاق بين المواطنين".





ووجهت مرسي قائلة : " سنبذل كل مافي وسعنا من أجل طمأنة المرأة المصرية وجملة الرئيس اليوم هي القول الفصل عندما قال : لن أوقع على قانون لاينصف المرأة المصرية لابد أن يكون قانون متوازن يرعى مصالح الاسرة والمراة المصرية وكافة الاطراف ولن يقلل من قدر المرأة باي من حال من الاحوال ".

عبرت مايا مرسي،