شرطة أمستردام تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ضد تدابير كورونا

ذكرت وسائل إعلام ، الأحد ، أن الشرطة في أمستردام استخدمت خراطيم المياه لليوم الثاني على التوالي لتفريق احتجاج غير مصرح به ضد القيود للحد من انتشار فيروس كورونا.





وقالت إدارة المدينة لوكالة سبوتنيك إن مظاهرة مماثلة نُظمت يوم السبت في ميدان المتاحف بوسط العاصمة الهولندية ، ضمت حوالي 250 شخصًا وأسفرت عن 58 اعتقالًا. استخدمت قوات إنفاذ القانون خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.





وبحسب مؤسسة الإذاعة الهولندية ، تجمع مئات المتظاهرين مرة أخرى في ميدان المتحف في أمستردام يوم الأحد للمشاركة في مسيرة غير مصرح بها تحت شعار 'اشرب القهوة من أجل الحرية' دعما لحرية التجمع. استخدمت قوات الأمن مرة أخرى خراطيم المياه ضد المشاركين.





كما أفادت الوكالة الإخبارية أنه تم إطلاق سراح المعتقلين في مظاهرة يوم السبت.









وذكرت شرطة المدينة أن حوالي 300 مواطن شاركوا في أعمال الشغب.





واضافت الشرطة في بيان أن 'أكثر من 150 شخصًا اعتقلوا في التجمع، مضيفة أن غالبية الاعتقالات تمت بتهمة الإخلال بالنظام العام.





وكانت المسيرات ضد تدابير كورونا جارية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عدد من الدول الأوروبية ، بما في ذلك ألمانيا وبولندا وفنلندا وبلجيكا ودول أوروبية أخرى. كما نزل مواطنو المملكة المتحدة يوم السبت إلى شوارع لندن للاعتراض على إجراءات الإغلاق.