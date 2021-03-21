بعد تصريحات السيسى.. هشام الهلباوي: زيادة ميزانية تطوير الريف من 153 إلى 200 مليار جنيه

قال هشام الهلباوي، المشرف علي مشروع تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية، إن الرئيس السيسي قان إننا قادون علي توفير أكثر من 200 مليار جنيه لتطوير قري الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة.





وأضاف "الهلباوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المناطق الريفية عانت كثيرا خلال السنوات الماضية، ولكن الرئيس السيسي اولى لها اهتماما كبيرا خلال الفترة الحالية، باطلاق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.





وأشار إلى المرأة من الفئات الأولى بالرعاية فى الريف والعشوائيات، موضحا أن هناك توجيهات بأن تكون البنية الأساسية موجهة للمرأة لأن كل ما هو مفيد للمرأة مفيد للمجتمع، وهناك خطة عمل تنفيذية لتمكين المرأة بجوانبها الثقافية والسياسية والاجتماعية خاصة في مشروع تطوير الريف المصري.





وكشف أن هناك خطة عمل تنفيذية لمدة عام لتمكين المرأة من بنيها المبادرة القومية لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب مبادرة لتمكين المرأة الريفية.





وأوضح أنه تم رفع الميزانية الخاصة لمشروع تطوير الريف المصرى من 153 مليار إلى 200 مليار جنيه من أجل السكن الكريم بجانب تطبيق التأمين الصحى الشامل في 51 مركزا التى تم البدء فيهم بمشروعات توجه مخصص للمرأة بجانب برنامج للتنمية الاقتصادية، حيث يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة والاقراض.



