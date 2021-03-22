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توك شو

تفاصيل ضبط 150 تيل فرامل مصنع تحت السلم ببورسعيد

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:14 ص
تيل فرامل غير مطابق
تيل فرامل غير مطابق للمواصفات
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إبراهيم القادري
قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بورسعيد، إنه بناء على توجيهات وزير التموين بتشديد الرقابة على المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية، تم ضبط أمس 150 تيل فرامل مجهول المصدر مصنع "تحت السلم".

واضاف ثابت خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة "الأولى": "هذا التيل غير المطابق من المواصفات من شأنه إهدار الكثير من أرواح المواطنين بسبب حدوث حوادث علي الطرق بسبب عدم جودة التيل المستخدم لإيقاف السيارة".

وأشار ثابت ، إلى أن هناك حملات أخرى تقوم بعمل حملات مكثفة على المحال والمحازر للتفتيش على صحة وجودة اللحوم، مؤكدا أن أي مخالفات يتم ضبطها أثناء المرور على الحملات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضد المخالفين وأصحاب النفوس الضعيفة.
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