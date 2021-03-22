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سيارات

فورد تكشف عن إصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV| صور

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:01 ص
فورد تكشف عن اصدار
فورد تكشف عن اصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV
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صبري طلبه

كشفت شركة فورد الأمريكية عن اصدار جديد لها داخل الأسواق الصينية يحمل إسم إكواتور، والذي ينضم إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ولكن التصميم الخارجي جاء بلون خارجي مميز إلى جانب تمتعة بمساحة داخلية تسع إلى 3 صفوف، لينضم إلى اسطول سيارات السوق الصيني، والذي يعد واحد من أكبر الأسواق العالمية، لما يحتويه من اصدارات متعددة و علامات تجارية للعديد من شركات تصنيع المحركات في العالم.

 

من الأرجح أن تأتي السيارة فورد إكواتور بمحرك رباعي الاسطوانات، وبسعة 2000 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة قدرها 221 حصان، 

و360 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرهة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، ولا شك أن قدرات هذه المحرك تبدو مناسبة مع القوانين الصينية والتي تفرض ضرائب كبيرة على المحركات الاكبر سعة.

 

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي بينما جاءت بنسبة طول بلغت 4905 مم، و بعرض قدر نحو 1930 مم، و 1755 للارتفاع، و بقاعدة عجلات بلغ طولها 2865، أما من الداخل في تحتوي على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط بلغ قياسها 12.3 بوصة.

 

تحتوي المقصورة الداخلية على مقاعد باللون الأبيض مع تطعيمات من الخشب، و تضم مقود حركة متعدد المهام، وزر تشغلي وايقاف المحرك، 

 فرامل يد كهربائية، وتكييف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة، والتي تتضمن 3 صفوف من المقاعد.

 

جاءت السيارة بتصميم خارجي يتميز بالمظهر الرياضي، مع مصابيح أمامية نحيفة، و مصابيح ضباب، وشبكات أمامية متعددة المقاطع الهوائية، وصادم أمامي وخلفي مزود بمستشعرات حركة، مع سبويلر خلفي مثبت على الناحية العلوية للزجاج، ومنظومة عادم ثنائية.

فورد تكشف عن إصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV| صور
فورد تكشف عن إصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV| صور
فورد تكشف عن إصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV| صور
فورد تكشف عن إصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV| صور
فورد تكشف عن إصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV| صور
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