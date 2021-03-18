بسبب الإجراءات الاحترازية.. سهم «فورد» يقفز 1.5%

قفز سهم شركة «فورد موتور» الأمريكية لصناعة السيارات، بنسبة 1.5% خلال تداولات اليوم الأربعاء، مدفوعا بانتعاش الأسهم الأمريكية وإبلاغ الشركة موظفيها بإمكانية العمل من منازلهم حتى بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا.





مديرة الموارد البشرية في شركة السيارات الأمريكية، «كيرستين روبنسون»، قالت إن منظومة العمل لدى «فورد» تم تحديثها لتتيح للموظفين استمرار العمل من منازلهم والقدوم لحضور الاجتماعات وأنشطة معينة بالشركة عند الطلب.





وذكرت الشركة أن نظام العمل بشكله الجديد سوف يدخل حيز التنفيذ بداية من يوليو القادم وسوف يطبق على العمالة الإدارية لا عمال المصانع.





وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم فورد بنسبة 1.5% إلى 12.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 12.7 دولار وأقل سعر عند 12.2 دولار.





وكانت العديد من الشركات على مستوى العالم قد أبلغت موظفيها بإمكانية العمل من منازلهم بسبب تفشي جائحة كورونا.





وذكر الملياردير الأمريكي «بيل جيتس» بأن هذا النمط ربما يستمر ويصبح شيئا تقليديا حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.





وأعلنت الشركة في وقتا سابقا، أن تشكيلة سياراتها في أوروبا ستكون كهربائية بالكامل بحلول عام 2030 فى الوقت الذى تسابق فيه شركة صناعة السيارات الأمريكية الزمن لتحقيق أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحظر السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري في بعض البلدان.





وبحسب وكالة رويترز، قالت فورد موتور إنها ستستثمر مليار دولار على مدى الثلاثين شهرًا المقبلة لتحويل مصنع السيارات في كولونيا بألمانيا، ليصبح أول مصنع للسيارات الكهربائية في أوروبا.