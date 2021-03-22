ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في ذكرى وفاته.. إطلاق اسم محافظ جنوب سيناء الأسبق على شارع بشرم الشيخ

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:19 ص
إطلاق اسم محافظ جنوب
إطلاق اسم محافظ جنوب سيناء الأسبق على شارع بشرم الشيخ
Advertisements
ايمن محمد
افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ  شارع اللواء مصطفى عفيفى المحافظ الأسبق  (المرحلة الثانية)  بحى النور والذى يربط مابين طريقى المحكمة وشارع السلام بطول 750 مترا وعرض 16 مترا وجزيرة 2  متر مزدوج بالإضافة الى ممشى للمشاة وآخر للدراجات، وذلك  في اليوم الأول لوفاة المحافظ الأسبق.

وكانت نعت  محافظة جنوب سيناء اللواء مصطفي عفيفي المحافظ الأسبق لها في الفترة من ١٩٩٧ إلي ٢٠٠٧ م،  والذي كان خدم بها مدة كبيرة  في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وحقق عددا من مشروعات التنمية والبنية الأساسية في جنوب سيناء  والذي كانت فترته بداية لسطوع نجم شرم الشيخ في عالم السياحة . 

 وقد نعي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء مصطفي عفيفي علي صفحته الرسمية  وجاء في النعي: " فقدت محافظة جنوب سيناء  رجلا من أعظم قادتها  والذي ترك بصمات كثيرة في كل شبر  من ارض المحافظة . وقد نعت مواقع التواصل الاجتماعي المحافظ الأسبق لجنوب سيناء داعين له بالرحمه والمغفره .
واللواء مصطفي عفيفي  تخرج من الكلية الحربية عام ١٩٦٢ وخدم بسلاح المشاة  وشارك في حرب اليمن  وحرب ٦٧  وحرب أكتوبر المجيدة  وكذلك حرب الخليج،  وتقلد مناصب عديدة  من قائد فصيلة مشاة حتي رئيس أركان الشرطة العسكرية ثم رئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية ثم قائدا لها  وترقى لرئاسة  هيئة تدريب القوات المسلحة ثم قائدا لقوات الحرس الجمهوري  ثم محافظا لجنوب سيناء لمدة ١٠ سنوات.
اقرا ايضا : 


في ذكرى وفاته.. إطلاق اسم محافظ جنوب سيناء الأسبق على شارع بشرم الشيخ
في ذكرى وفاته.. إطلاق اسم محافظ جنوب سيناء الأسبق على شارع بشرم الشيخ
في ذكرى وفاته.. إطلاق اسم محافظ جنوب سيناء الأسبق على شارع بشرم الشيخ
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فودة يتابع تنفيذ أعمال تطوير هضبة أم السيد وإنشاء ممشى سياحي وطرق وميادين

فودة يتفقد عددا من المشروعات استعدادا لافتتاحها في العيد القومي لجنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير هضبة أم السيد ومبنى مدينة شرم الشيخ الجديد

محافظ جنوب سيناء يتفقد نسب التنفيذ بمشروع محطة وقود الغاز الثانية بالسوق القديم .. صور

من 4 دول.. محافظ جنوب سيناء يلتقي مدونين سياحيين خلال زيارتهم لشرم الشيخ

فودة يتفقد أعمال عدد من المشروعات استعدادا للعيد القومي لجنوب سيناء

ترشيحاتنا

كنتي عنيدة.. والدة الإعلامية لميس الحديدي تفاجئها بمكالمة هاتفية

من أمام بئر ماء لوالدة حسن الرداد.. داعية إسلامي: الأم هى نبع الحنان ومصدر الأمان

تفاصيل رحلة مومياء كل من الملك سقنن رع تاعا وابنته الملكة أحمس نفرتاري من الدير البحرى إلى متحف الحضارة

هل خرج حسين الشحات من حسابات موسيماني؟ .. الأهلي يحسم الجدل

تنفق على 5 بنات وشاب.. سيدة تعرض قصتها والرئيس يستجيب لها.. فيديو

قراصنة يختطفون سفينة عراقية قبالة سواحل إيران ويطلبون فدية كبيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدثت فيها عن الملكة.. رسائل شخصية بخط يد الأميرة ديانا تباع بسعر قياسي

رغم مضي 24 عامًا.. القبض على سيدة بتهمة قتل طفل حديث الولادة عام 1997

أحدث ظهور لـ هاري وميجان ماركل معًا بعد بث مقابلة أوبرا.. وسيارتهما تثير تساؤلات