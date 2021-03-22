في ذكرى وفاته.. إطلاق اسم محافظ جنوب سيناء الأسبق على شارع بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، يرافقة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ شارع اللواء مصطفى عفيفى المحافظ الأسبق (المرحلة الثانية) بحى النور والذى يربط مابين طريقى المحكمة وشارع السلام بطول 750 مترا وعرض 16 مترا وجزيرة 2 متر مزدوج بالإضافة الى ممشى للمشاة وآخر للدراجات، وذلك في اليوم الأول لوفاة المحافظ الأسبق.





وكانت نعت محافظة جنوب سيناء اللواء مصطفي عفيفي المحافظ الأسبق لها في الفترة من ١٩٩٧ إلي ٢٠٠٧ م، والذي كان خدم بها مدة كبيرة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وحقق عددا من مشروعات التنمية والبنية الأساسية في جنوب سيناء والذي كانت فترته بداية لسطوع نجم شرم الشيخ في عالم السياحة .





وقد نعي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء مصطفي عفيفي علي صفحته الرسمية وجاء في النعي : " فقدت محافظة جنوب سيناء رجلا من أعظم قادتها والذي ترك بصمات كثيرة في كل شبر من ارض المحافظة . وقد نعت مواقع التواصل الاجتماعي المحافظ الأسبق لجنوب سيناء داعين له بالرحمه والمغفره .

واللواء مصطفي عفيفي تخرج من الكلية الحربية عام ١٩٦٢ وخدم بسلاح المشاة وشارك في حرب اليمن وحرب ٦٧ وحرب أكتوبر المجيدة وكذلك حرب الخليج، وتقلد مناصب عديدة من قائد فصيلة مشاة حتي رئيس أركان الشرطة العسكرية ثم رئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية ثم قائدا لها وترقى لرئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة ثم قائدا لقوات الحرس الجمهوري ثم محافظا لجنوب سيناء لمدة ١٠ سنوات.

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