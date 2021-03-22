مياه البحيرة تكرم الأمهات المثاليات احتفالا بعيد الأم

نظمت إدارة العلاقات العامه، بشركة مياه البحيره تحت رعاية السيد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب للشركة احتفالية للأمهات المثاليات، على مستوى الشركه لعام 2021، حيث كرّمت الشركه ٣ منهم و منحهم مجموعة من الهدايا وشهادات التقدير.







وأكد نشأت أن للأم مكانة سامية فهي، مثال للتضحية وتقدم الكثير من أجل رفعة أبنائها وبلادها، فالأم هي الداعمة للبناء الأسري الذي يشكل المجتمعات وتقوم بالعديد من المسئوليات وهى المعلم الأول للأبناء ولها الدور المؤثر والمهم في حياتهم الذي يساعد على تكوين شخصيتهم.



وقدم نشأت التهنئة إلى كل إمرأة مصرية بمناسبة عيد الأم، داعيا جميع العاملين إلى ضرورة الانتماء والعطاء الدائم إلى وطنهم الأم مصر وأن يسعوا لتحقيق رفعة الوطن الأم بالعمل والإنجاز.



وأوضح، أن هذه الاحتفالية تكريما للأم على كافة الأصعدة التي تلعب دورا أساسيا في بناء المجتمعات وتربية الأجيال الذين هم عماد المستقبل.



وخلال حفل التكريم، ألقى يسرى قطرى مدير عام العلاقات العامه بالشركه كلمة عن الأم المثالية وعن فضل الأم في القرآن والسنة وحضر حفل الأمهات المثاليات جميع العاملين بالشركه و القيادات الإدارية بالشركه وتضمنت الاحتفالية تكريم للأمهات المثاليات ولعدد كبير من الأمهات الموظفات والعاملات بالشركه وتم تقديم فيلم وثائقي عن كفاح الأمهات التي وقع عليهم الاختيار بهدف إسعاد الأمهات وإدخال البهجة والسرور على قلوبهن.

