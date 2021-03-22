احتفالا بعيد الأم.. سلاف فواخرجي تسترجع ذكرياتها مع والدتها

استرجعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي ذكرياتها مع الراحله والدتها احتفالا بعيد الأم.

ونشرت سلاف صورة لها مع والدتها وعلقت قائلة: ‏وإن غبتِ ... مازلتُ أمسك بيدك امي... علّني أبصر ... ولا أتوه الطريق ... و أسير ... و أسير" #أمّي #ابتسام_أديب".







وتطل الفنانة السورية سلاف فواخرجي على الشاشات العربية خلال الموسم الرمضاني المقبل 2021 من خلال عمل يحمل اسم "الكندوش".







ونشرت النجمة السورية سلاف فواخرجي صورة له عبر حسابها على "انستجرام" من كواليس من تصوير مسلسل البيئة الشامية " الكندوش" وهو من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين.



وعلقت سلاف فواخرجي على الصورة قائلة "ياسمين الكندوش #رمضان2021 #حسام_تحسين_بيك #سمير_حسين.