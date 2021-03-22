إسلام جمال يكشف كواليس صعوده للفريق الأول بالزمالك

أكد إسلام جمال لاعب سموحة، أنه صعد للفريق الأول بالزمالك بعد تألقه أمام الفريق في مباراة ودية.





وقال إسلام جمال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنا في شهر رمضان ولعبت مباراة ودية مع شركة الكهربا أمام الزمالك اثناء وجودي مع ناشئي الأبيض".





وأكمل: "حلمي طولان تحدث معي بعد المباراة وتفاجئ أنني من الناشئين، وطلب وجودي مع الفريق الأول في تمرين اليوم التالي".





وتابع: "تواجدت 10 سنوات في الزمالك لم أشارك خلالهم، عانيت بالتدريب فقط دون مشاركة، ورحلت عن الفريق عندما كان ميدو مدربا، مستوايا لم يؤهلني حينها للعب".





وأتم: "رحلت عن الزمالك بعد ذلك للإنضمام للأسيوطي".