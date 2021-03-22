إنقاذ طفل من الموت بعد انفجار الرئة بسبب لبة بمستشفى بنها الجامعى

نجح فريق طبي بمستشفى بنها الجامعى في إنقاذ حياة طفل من محافظة المنوفية كان يعاني من انفجار بالرئة وثقب بالرئة اليسري إثر ابتلاعه نصف لبة، واستقرارها في صدره ما تسبب في انكماش كامل للفص الأيسر من الرئة.





وقال الدكتور محمد الجزار استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها ومستشفى بنها الجامعي إن الطفل عمره 14 شهرا وجرى تحويل الحالة من طبيب من محافظة المنوفية، حيث كان الطفل يعاني من هواء تحت الجلد حول الرقبة مع كحة عنيفة وشبه اختناق، وجميعها اعراض تؤكد وجود جسم غريب بالرئة، مؤكدا أن ظهور هذه الحالة وخاصة مصحوبة بكحة شديدة وغريبة بدون سبب لاعلاقة لها بحساسية الصدر، ويجب على الفور إجراء الفحوص اللازمة للتأكد من سبب الحالة.





وأضاف أنه بإجراء الأشعة التشخيصية اللازمة تبين وجود انفجار وثقب بالرئة اليسرى، مع استرواح هوائي شديد متجمع حول القلب وتحت جلد الرقبة والصدر، وهو أمر متوقع من التشخيص المبدئي لطبيب الأطفال الذي حول الحالة لمستشفي بنها الجامعي، مشيرا إلى أن الأشعة أظهرت أيضا وجود انكماش كامل للفص السفلي من الرئة اليسرى، مما يوحي بوجود جسم غريب منحشر بداخله.





واشار الجزار الى أنه على الفور تم إدخال الطفل للعمليات لإجراء منظار استكشافي وتبين وجود نصف لبة منحشرة في الفص السفلي للرئة اليسرى، أدت إلى إغلاقها تماما، ومنعت خروج البلغم والإفرازات من الفص، وهي التي أدت إلى الكحة الشديدة التي بدورها أدت لانفجار الرئة، مشيرا أنه جرى استخراج اللبة وشفط البلغم وخرج الطفل وهو بصحة جيدة الآن بالقسم لحين تمام الشفاء.







