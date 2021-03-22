وزير الخارجية الروسي يصل إلى الصين لبحث تنسيق العمل المشترك بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم / الإثنين / أن الوزير سيرجي لافروف وصل إلى مدينة غويلين الصينية، وذلك في زيارة سيناقش خلالها مع نظيره الصيني وانج يي مسألة تنسيق العمل المشترك بين البلدين.

وأشارت الوزارة في بيان لها -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إلى أنه من المقرر أن يجرى لافروف غدا /الثلاثاء/ محادثات مع نظيره الصيني وانج يي حول مسائل تتعلق بالتنسيق الاستراتيجي بين البلدين وتنظيم الاتصالات على أعلى المستويات.

وأضاف البيان: "سيبحث الوزيران عددا من جوانب تنسيق إجراءات البلدين في مواجهة وباء فيروس كورونا، وسبل التغلب على الصعوبات التي يسببها، وكذلك فرض القيود لمكافحة انتشار العدوى".

وشددت الخارجية الروسية في بيانها على أن "البلدين يلتزمان بمواقف قريبة أو متطابقة من حل معظم القضايا العالمية، وهما مصممان على مواصلة التنسيق الوثيق لإجراءاتهما في السياسة الخارجية"، موضحة أن لافروف سيتوجه بعد هذه الزيارة إلى كوريا الجنوبية لإجراء مباحثات ثنائية هناك.



