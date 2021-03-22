ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أصبح مطوقا.. الحريري يواجه عقبات جديدة بشأن تشكيل حكومة لبنان

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:00 ص
سعد الحريري
سعد الحريري
Advertisements
شيماء مصطفى
قالت مصادر لبنانية مطلعة، إن رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، بات مطوقًا من أكثر من جهة، بعدما بات مطلوبًا منه أن يسمي وزيري "حزب الله" بموافقة الحزب، كما طالبه رئيس الجمهورية ميشال عون في لقاء الخميس الماضي.

وحسب ما قالته المصادر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، يرغب عون من الحريري، أن يقدم له اليوم تشكيلة كاملة، تجمع طريقة توزيع الحقائب وأسماء الوزراء من مختلف الطوائف، بما فيها الموافقات المناسبة التي تسمح بإصدار مراسيم تشكيل الحكومة.
 
وبِشأن إصرار عون على الاحتفاظ بالثلث المعطل على قاعدة (5 +1+1) ونيله حقيبة وزارة العدل واختيار وزير الداخلية، أشارت المصادر إلى أن الحريري أمامه عقبة جديدة تتمثل بخسارته بعد ظهر السبت الماضي حليفًا اساسيًا هو جنبلاط، الذي «سحب نفسه» من المواجهة التي كانت قائمة "إن كان له اي دور فيها"، وأخبر رئيس الجمهورية ببساطة، أنّه يشجع على التسوية التي تنهي النقاش حول كون الحكومة من 18 وزيرًا او 20 او 22 وربما 24 وزيرًا، وان كان هو سببًا في هذه المواجهة، فهو يعلن انسحابه منها، لأنّ البلاد باتت لا تتحمّل مثل هذا النقاش.

وفي "بيت الوسط"، قالت مصادره لـ"الجمهورية" إن الحديث عن العزلة التي يعيشها ليس دقيقًا، لكن الآخرين هم من يعيشون العزلة. 

وأضافت أن "من يتمنى تنازلات مطلوبة من الحريري ومشروع اعتذار يعد له كما تسرب عبر بعض المواقع الالكترونية وتعليقات مسؤولين من احزاب مختلفة، هو مجرد هذيان سياسي، ينم عن رغبات البعض وتمنياته، ولكنه لا يقارب الحقيقة بشيء».

ومن المقرر أن يلتقي سعد الحريري، ميشال عون، اليوم الاثنين، للخروج بنتائج حول تشكيل الحكومة، وذلك بعدما اتفق الطرفان على اللقاء، في اجتماع يوم الخميس الماضي، بهدف الوصول لحل للأزمة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بيان عاجل لـ رئاسة لبنان بشأن حقيقة تعطيل عون تشكيل الحكومة

الحريري ينتظر لقاء ماكرون.. هل تنجح المساعي الدولية في تشكيل حكومة لبنان ؟

الحريري: لا تقدم في مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية.. ومتمسك برؤية الـ18 وزيرا

لبنان.. الحريري يستعد لجولة خارجية جديدة وسط أزمة تشكيل الحكومة

لبنان.. مصادر: الحريري لم يتواصل مع أحد منذ عودته من الخارج وينتظر دعوة عون

بعد اتهامه بعرقلة تشكيل حكومة لبنان.. حزب الله يرد بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد طلوع الشمس ؟.. 13 حقيقة لا يعرفها كثيرون

أصبح مطوقا.. الحريري يواجه عقبات جديدة بشأن تشكيل حكومة لبنان

أحمد السعدني يخضع للعزل المنزلي واشتباه إصابته بكورونا

مفاجأة جديدة في حادث اغتيال العالم الإيراني فخري زادة

تحذير خطير من الصحة العالمية إلى دول الشرق الأوسط بسبب كورونا

يهدد البشرية.. علماء بريطانيون يحاولون السيطرة على الوباء الصامت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ الاحتفال به عام 1993.. معلومات عن اليوم العالمي للمياه وشعاره لعام 2021

فورد تكشف عن إصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV| صور

مسنة ترفض الهروب من حريق يلتهم بيتها بسبب الذكرى الأخيرة من زوجها