بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الدفاع المدني بغزة: تمكنا من إزالة أنقاض 3445 مبنى ومنزلا سكنيا
الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
مأساة في طوخ.. أب يموت حزنًا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية
في ذكرى ميلاده الـ80.. صور للإمام الطيب تروي حكاية قلب ينحني بالحب لكل صغير
لغز البيتزا يكشف "ساعة الصفر".. كيف التقطت واشنطن إشارة إسقاط مادورو؟
أخبار البلد

نائب وزير الخارجية: الصالون الثقافي للمصريين بالخارج مسار جديد للتواصل

أ ش أ

قال نائب وزير الخارجية السفير نبيل حبشي ، إن إطلاق الصالون الثقافي للمصريين بالخارج جاء ليكون بمثابة مسار جديد للتواصل بين الدولة وأبنائها المصريين بالخارج، إلى جانب المسارات الأخرى القائمة بالفعل، وجميعها تستهدف تعزيز الهوية الوطنية، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مختلف القضايا، بما في ذلك القضايا الثقافية والفكرية والمجتمعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الثاني من الصالون الثقافي للمصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث أدار السفير نبيل حبشي، حوارًا مفتوحًا مع الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وسط متابعة واسعة من أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وأضاف السفير نبيل حبشي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الإثنين/، أن حرص آلاف المصريين المقيمين بالخارج على متابعة فعاليات الصالون الثقافي، سواء من خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لقطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج أو من خلال المشاركة الافتراضية، إنما يعكس عمق ارتباطهم بوطنهم واعتزازهم بثقافته وحضارته العريقة.


وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن اللقاء مثّل حلقة ثرية ومتميزة، استعرض خلالها الدكتور زاهي حواس جوانب كثيرة من تاريخ وحضارة مصر القديمة، كما كشف عن العديد من الأسرار التاريخية الخاصة بالفراعنة، وأجاب عن عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أبناء مصر بالخارج، في تفاعل إيجابي عكس اهتمامهم الكبير بالشأنين الثقافي والوطني.


ونوه السفير نبيل حبشي بأن الصالون الثقافي للمصريين بالخارج يُعقد تحت رعاية الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بملف المصريين في الخارج، حيث يأتي هذا الملف في مقدمة أولوياته.
 

وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج نائب وزير الخارجية السفير نبيل حبشي إطلاق الصالون الثقافي للمصريين بالخارج أبنائها المصريين بالخارج تعزيز الهوية الوطنية

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: الوصية الواجبة "رؤية فقهية"

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: الوصية الواجبة "رؤية فقهية"

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال امتحانات كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا ويشيد بنظامها

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال امتحانات كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا ويشيد بنظامها

الدكتور أسامة فخري الجندي

عالم بالأوقاف: حفظ المال وحسن التصرف فيه طريق لمحبة الله

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

