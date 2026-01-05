نائب وزير الخارجية: الصالون الثقافي للمصريين بالخارج مسار جديد للتواصل

قال نائب وزير الخارجية السفير نبيل حبشي ، إن إطلاق الصالون الثقافي للمصريين بالخارج جاء ليكون بمثابة مسار جديد للتواصل بين الدولة وأبنائها المصريين بالخارج، إلى جانب المسارات الأخرى القائمة بالفعل، وجميعها تستهدف تعزيز الهوية الوطنية، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مختلف القضايا، بما في ذلك القضايا الثقافية والفكرية والمجتمعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الثاني من الصالون الثقافي للمصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث أدار السفير نبيل حبشي، حوارًا مفتوحًا مع الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وسط متابعة واسعة من أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وأضاف السفير نبيل حبشي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الإثنين/، أن حرص آلاف المصريين المقيمين بالخارج على متابعة فعاليات الصالون الثقافي، سواء من خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لقطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج أو من خلال المشاركة الافتراضية، إنما يعكس عمق ارتباطهم بوطنهم واعتزازهم بثقافته وحضارته العريقة.



وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن اللقاء مثّل حلقة ثرية ومتميزة، استعرض خلالها الدكتور زاهي حواس جوانب كثيرة من تاريخ وحضارة مصر القديمة، كما كشف عن العديد من الأسرار التاريخية الخاصة بالفراعنة، وأجاب عن عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أبناء مصر بالخارج، في تفاعل إيجابي عكس اهتمامهم الكبير بالشأنين الثقافي والوطني.



ونوه السفير نبيل حبشي بأن الصالون الثقافي للمصريين بالخارج يُعقد تحت رعاية الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بملف المصريين في الخارج، حيث يأتي هذا الملف في مقدمة أولوياته.

