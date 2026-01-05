شحوط لانش سياحي في مرسى علم على متنه 28 شخصا من جنسيات مختلفة

شهدت منطقة حماطة جنوب مدينة مرسى علم، اليوم الاثنين، حادث شحوط لانش سياحي أثناء إحدى الرحلات البحرية بالبحر الأحمر، دون تسجيل خسائر بشرية.

شحوط لانش سياحي بمنطقة حماطة على متنه 28 شخصا من جنسيات مختلفة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة المختصة بلاغًا يفيد بتعرض لانش سياحي يُدعى «لافيلا» للشحوط أثناء إبحاره في نطاق منطقة حماطة، وهي من المناطق البحرية المعروفة جنوب المحافظة.

وبحسب المعلومات الأولية، كان على متن اللانش 28 شخصًا، بينهم 20 سائحًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى 8 أفراد من طاقم المركب، وذلك في إطار رحلة بحرية اعتيادية ضمن الأنشطة السياحية بالمنطقة.

وأظهرت الفحوصات الأولية أن المركب تعرض للشحوط أثناء تحركه داخل النطاق البحري، وجارٍ تحديد الملابسات الفنية والملاحية التي أدت إلى وقوع الحادث، خاصة في ظل الطبيعة الجغرافية الخاصة للمنطقة التي تضم شعابًا مرجانية قريبة من مسارات الإبحار.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب الشحوط، وبيان مدى الالتزام بإجراءات السلامة البحرية وخطط الإبحار المعتمدة.