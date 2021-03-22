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تكنولوجيا

تفاصيل أول متاجر افتراضية للجملة بمصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:35 ص
احمد عبد القوى

أعلنت كبرى شركات توصيل المنتجات الغذائية والبقالة في الشرق الأوسط عن إطلاق خدمة جديدة بمصر  تتمثل فى  المتاجر الاافتراضية  " dark stores" كأول منفذ للبقالة يعمل بمفهوم التجارة السريع  حيث يتم توصيل البقالة للعملاء في غضون 30 دقيقة.

وتعمل المتاجر الجديدة تحت مسمى المتاجرالمظلمة وأيضًا باسم (المتاجر الافتراضية أو المتاجر المخصصة للتوصيل فقط أي لا تستقبل عملاء بالفروع)

وأعلنت الشركة خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة  أنه يمكن للمستخدمين طلب البقالة من متاجرها التى انطلقت فى مصر تحت أسم " talabat mart" باستخدام خاصية تخصيص قسم البقالة للطلب من خلال التطبيق او الموقع الالكترونى الخاص بطلبات.

وتعتبر مصر سوق صاعد واعد فى التجارة الالكترونية بشكل عام عبر الانترنت  وحققت مبيعات الطعام على الانترنت نجاحا كبيرا خلال الفترة الاخيرة.

 

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