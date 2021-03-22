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حوادث

إعدام عامل قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته في القليوبية

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:11 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
صدق مفتي الجمهورية على حكم الإعدام لعامل بتهمة قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته بطوخ، بعد أن احالت جنايات بنها أوراقه لفضيلة المفتي، لاستطلاع رأيه في حكم الإعدام.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق والمستشار عادل على ماهر هلال والمستشار ناجى نصر هلال نصر هلال والمستشار مصطفى عبد المنعم عبد العزيز وكيل النيابة.
كانت محكمة جنايات بنها قضت بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في حكم إعدامه بتهمة قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته وحددت جلسة الأول من شهر مارس للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

وجاء في أوراق الإحالة للمحكمة، أن المتهم ا.ع.ا المقيم بمركز طوخ في محافظة القليوبية، قتل شقيقه م.ع، عمدا مع سبق الإصرار، وعقد العزم وبيت النية علي ذلك مستخدما سلاح أبيض واقترنت الجناية بأخرى وهي قتل زوجته ث.ع.ا، إلى جانب هتك عرض ابنته م.ا، 18 عاما.

تعود وقائع القضية إلى إخطار تلقاه اللواء فخر الدين  العربي مدير أمن القليوبية بورود بلاغا من مركز شرطة طوخ بقيام أ.ع.أ بقتل زوجته وشقيقه، انتقل المقدم محمود اسماعيل رئيس المباحث وتبين أن  المتهم هتك عرض ابنته فأخبرت والدتها، زوجة المتهم، فاشتكت إلى شقيقه الذي عاتب المتهم علي فعلته وتشاجر معه وطرده من منزل العائلة.

وأوضحت التحريات أن المتهم حضر لمنزل الأسرة يوم الواقعة وطعن شقيقه بسكين وبعدها طعن زوجته وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة وتحرر محضرا بالحادث  وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات
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