منى جابر الأم المثالية: زوجى توفى وابنتى الصغرى عمرها 3 أشهر فقط.. فيديو

قالت منى جابر، محفظة قرآن، إن زوجها توفى بعد 10 سنوات زواج وكان اولادها فى مدارس خاصة واضطرت تنقلهم لمدارس حكومية، ترشيدًا للنفقات، كما لم يكملوا اشتراك النادى وممارسة الرياضة نظرًا لضيق ذات اليد، لافتة الى أنها استعانت بكل معارفها لكى يساعدوها فى الحصول على وظيفة تنفق بها على أبنائها.





وأضافت منى جابر خلال حديثها ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بي سي مصر"، تعلم القرآن وحفظتها بعد ان اجتازت كل الامتحانات وأصبحت معلمة قرآن، بمقابل بسيط لكى يكون مصدر رزق لى ولأبنائى بجانب المعاش الذى أحصل عليه.





وتابعت ابنتى الصغيرة كانت تبلغ 3 أشهر فقط وقت وفاة والدها، وكنت أذاكر لأشقائها بالتناوب لأنهم بمراحل تعليم مختلفة، حتى أصبحت ابنتى الكبرى فى الفرقة الثانية من كلية التربية الرياضية الآن، واختها فى أولى سياحة وفنادق، وشقيقهم فى ثانية ثانوى، وابنتى الصغرى أصبحت الآن فى 5 ابتدائى.



