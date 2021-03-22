محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ممشى نهر النيل ببنها



وخلال الاجتماع تم مناقشة المشاكل التي تعوق التنفيذ، كما وجه المحافظ بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري وتجهيز أماكن لإقامة عربات مأكولات ومشروبات للشباب، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة، وأن لا يقل عرض المشي عن 5 متر.



كما وجه المحافظ بعمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل، مطالبا بمراجعة المعديات والتأكد من ترخيصها وإيقاف غير المرخص منها حماية لأرواح المواطنين.



وشدد الهجان، على سرعة الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية من الممشى، مع مراعاة الدقة في العمل وكفاءة التنفيذ حتى تكون على أعلى مستوى ليتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.



من ناحية اخرى استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية فوزية حامد، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية ضمن الأمهات المثاليات والتي أعلنت عنهن وزارة التضامن الاجتماعي لعام ٢٠٢١.

وأعرب الهجان، خلال لقائه الأم المثالية بمكتبه، اليوم، عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدا أن الام المصرية قدمت ولازالت تقدم أروع النماذج في التضحية، مثمنا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر، ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.



كما أعرب المحافظ عن سعادته، لفوزهها بلقب الأم المثالية نظرا لما قدمته من عطاء وكفاح وتضحية حتى تصل بأسرتها لبر الأمان، لتكون قصص عطاء تستحق التقدير والتكريم من الجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظها وأبنائها ومصرنا الغالية.



وأِشار المحافظ إلى أن هناك قصص كفاح مشرفة لعظيمات مصر من سيداتها الفضليات، مؤكدا أهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال، وتجهيزهم لحمل لواء البناء وتنمية الروح الوطنية.



عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة أعمال إنشاء المرحلة الثانية والثالثة من ممشى النيل بمدينة بنها لدفع الأعمال وتذليل العقبات، بالإضافة إلى مناقشة أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها بداية من كوبري كفر الجزار وحتى محطة مياه منطقة الفيلات.