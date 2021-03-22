افتتاح ملتقى التعريف بفرص العمل والتوظف بطب عين شمس

افتتح اليوم الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب وأشهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، ملتقى التعريف بفرص العمل والتوظف لخريجي كلية الطب جامعة عين شمس ، والذي يقام بالتعاون مع رابطة خريجي جامعة عين شمس التابعة لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي ، .





جاء ذلك بحضور الدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية والدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين ومدير رابطة خريجي الجامعة ود. دينا نبيه كامل ممثل رابطة خريجي كلية الطب بالجامعة واللواء طبيب السيد علاء عمارة مساعد مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ود. سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان ود. عبد السلام شلبي مساعد الأمين للزمالة المصرية للشئون الفنية بوزارة الصحة والسكان ود. أحمد نصر الدين مدير وحدة شئون مقدمي الخدمات الصحية بوزارة الصحة والسكان ومديرو عدد من المستشفيات الخاصة وكبريات الشركات العاملة في المجال و رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس و طلاب الامتياز بالكلية.





وأكد الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطلب أن الكلية لا تهتم فقط بصقل طلابها أكاديميًا وعلميًا ، بل تسعى لتقديم يد العون لهم حتى يتلمسوا خطواتهم في سوق العمل ، وذلك من خلال ربط الخريج بالجهات العاملة في المجال ذات السمعة المرموقة.





ووجه الطلاب بضرورة توخي الحيطة والحذر و الإلتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتياز وعملهم داخل المستشفيات في ظل ظروف الجائحة. كما طالبهم بضرورة مواصلة البحث العلمي من خلال استكمال مسيرة الدراسات العليا.





وأكدت د. شهيرة سمير أن إدارة الكلية لا تألوا جهدًا في مساعدة أبنائها الطلاب لتلمس الطريق نحو المستقبل ، ونصحتهم باستغلال كل الفرص الممكنة و السبل المتاحة لاختيار ما هو افضل لهم .





وأضافت أن الجامعة تحرص على استمرار الصلة بين خريجيها من خلال رابطة الخريجين ، بما يعود بالنفع على كل منسوبي الرابطة.





واستعرضت الدكتورة ريم الكباريتي أهداف رابطة خريجي الجامعة و المنشأة حديثًا لتضم كل منسوبي الجامعة منذ نشأتها في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لافتة أن الالتحاق بالرابطة يوفر العديد من المزايا الصحية و الثقافية و الترفيهية .كما يمكن الاشتراك في الرابطة من خلال خدمة فوري دون تكلف مشقة الحضور للجامعة لدفع رسوم الاشتراك.





أعقب ذلك استعراض المشاركين في الملتقى للفرص التدريبية و التوظيفية المتاحة من خلال مؤسساتهم.