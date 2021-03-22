الحلقة 2 من قولي لأحمد.. هنا الزاهد مهددة بالقتل

شهدت أحداث القصة الثانية "قولي لأحمد" من مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، العديد من الأحداث، حيث علمت مروة الأزلي بأن السيدة إلهام لديها حساب في سويسرا، ويحاول عمر الشناوي فك لغز وصيتها.





ويترك هشام إسماعيل منزل عمر الشناوي ويتوجه لمنزله الخاص بسبب خلافاتهما، وتتمكن هنا الزاهد من إنقاذ شخص حضر للمستشفى بعد تعرضه لصعق كهربائي في موقع عمله، ويتوجه عمر الشناوي لمنزل هنا الزاهد ويهددها حال الاتفاق مع شقيقه هشام إسماعيل ويهددها بقتلها سواء هي أو والدتها حال عدم إخباره بالمعلومات التي يريدها ومنحها مهلة 24 ساعة.





وتذهب مروة الأزلي لهنا الزاهد في عملها بالمستشفى وتخبرها بأن عمر الشناوي قام بتهديدها وتخبرها بأن عمر الشناوي غير طبيعي وكان مصيره السجن لولا جدتها إلهام، وأن كان خوفها أن عمر الشناوي يأكل حق هشام إسماعيل، وتقنعها بإخبار الأخير بالسر التي قالته لها.





وتُقابل هنا الزاهد مع هشام إسماعيل في شركته، وتخبره بالسر الحقيقي وهو: "قولي لأحمد بيتنا القديم"، ليستغرب من هذا السر ويؤكد أن والدته ليس لها بيتًا قديمًا، ويؤكد لها أنه من المستحيل أن يأخذ حق شقيقه عمر الشناوي، وعندما تعود إلى المنزل لم تجد والدتها بالمنزل وهاتفها مغلق، لتتذكر قيام عمر الشناوي بتهديدها له، لتقوم "هنا" بإخبار هشام إسماعيل بأن شقيقه قام بخطف والدتها.









وكانت الحلقة الأولى من قصة «قولي لأحمد» التي كتبها السيناريست إياد صالح نجاحا كبيرا وتفاعلا جماهيريا ضحم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابا بدور هنا الزاهد وظهورها بالحجاب بشكل غير تقليدي.





قصة «قولي لأحمد» بطولة هنا الزاهد وعمر الشناوي، وهشام إسماعيل، والفنانة القديرة حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبري، وچيلان علاء، ومروة الأزلي، وتأليف إياد صالح.



