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أخبار العالم

الإمارات تسجل استقرارا نسبيا في إصابات كورونا اليومية

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:32 م
الإمارات تسجل استقرارا
الإمارات تسجل استقرارا نسبيا في إصابات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الإمارات اليوم، الاثنين، استقرار نسبيا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 185,531 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎ وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,871 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 442,226 حالة.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,445 حالة.

وكانت الصحة الإماراتية قد أعلنت، أمس الأحد، عن تسجيل 1,717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 5 حالات وفاة.

‌‎ وأعلنت الوزارة عن شفاء 2,144 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 424,840 حالة.
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