يجب علي مالك السيارة ان يعتني بها و إجراء الفحص الدوري لها بصورة منتظمة، إلا أن هناك بعض السائقين يهملون صيانة سياراتهم، ما يعرضها للعديد من المشاكل والأعطال، والتي تضعهم في كثير من الأحيان لمواقف محرجة وفي هذا السياق نعرض عليكم أهم 7 أجزاء يجب فحصها بانتظام في السيارة.



أهم 7 أجزاء يجب فحصها بانتظام في السيارة :



1– الفرامل



فرامل السيارة هي من أهم الأجزاء التي تساعد على سلامة وأمان السيارة، لذلك يجب فحص قطع غيار الفرامل الموجودة على الإطارات، واستبدالها عند الحاجة، كما يجب تفقد سائل المكابح بشكل مستمر وتغييره كل سنتين، أو بعد قطع 40 ألف كيلومتر.



2– زيت وفلتر المحرك



يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تحافظ على محرك السيارة من التلف، لذا يجب المحافظة على تغيير الزيت في مواعيده المقررة، ويكون في المتوسط من 3.000 كلم إلى 10.000 كلم، كما يفضل تغيير الفلتر عند تغيير الزيت.



3- فلتر الوقود



يعمل فلتر الوقود على تنقية الوقود من الرواسب والشوائب العالقة به، وهو ما يساعد على عدم انسداد مجرى الوقود، وعدم انخفاض كمية الوقود اللازمة للمحرك للعمل.



4– زيت الفتيس



زيت الفتيس من أهم العوامل التي تساعد على عمل القير بكفاءة عالية ويحافظ عليه من التلف، حيث أنه يعمل على عدم احتكاك التروس داخله، ويجب تغيير زيت وفلتر الناقل بعد قطع 40 ألف كيلومتر أو بعد مرور عامين.



5– فلتر الهواء



يساعد فلتر الهواء على عمل المحرك بكفاءة عالية، حيث يقوم بتنقية الهواء الداخل للمحرك اللازم لعملية الاحتراق الداخلية، وفي حال انسداده أو تعرضه للتلف فإنه يعرض السيارة للكثير من المشاكل، ويجب تغييره بعد مرور عام أو بعد قطع مسافة 30 ألف كيلومتر.



6-سائل التبريد



يجب فحص سائل التبريد بشكل منتظم وتزويده في حال انخفاضه، لدوره الهام في عملية تبريد المحرك، حيث أنه في حال تناقصه فإنه يعرض المحرك للعديد من المشاكل والأعطال.



7– الإطارات



تعتبر الإطارات من أهم عوامل الأمان والسلامة للسيارة، حيث أنه في حال تلفها قد تؤدي إلى انزلاق السيارة، أو للانفجار أثناء السير، لذا يجب فحصها بشكل مستمر للتأكد من عدم تعرضها للتآكل أو إصابتها بالتشقق أو التلف.





