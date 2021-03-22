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محافظات

تنفيذ الموجة الـ 17 وإزالة تعديات على أراضي حماية النيل بحفار برمائي في أسيوط

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ الموجة الـ ١٧ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة حرصًا على استرداد حق الدولة في الأراضي المعتدى عليها من قبل الخارجين على القانون لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالأجهزة الأمنية ومديرية الري وإدارة حماية النيل والوحدات المحلية والمحافظة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة وحماية النيل ضد أي تعديات من قبل بعض ضعاف النفوس والخارجين عن القانون موضحًا إن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

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أوضح محافظ أسيوط أنه تم إزالة حالات تعديات على نهر النيل بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا خلال حملة مكبرة بقيادة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا وهلال أبورحاب رئيس الوحدة المحلية بمجريس وبإستخدام معدات الوحدة المحلية للمركز وبالاستعانة بحفار بر مائي نظرًا لعدم وجود طريق للوصول إلى مكان التعدي لافتًا إلى اعداد تقرير يومي لموقف الازالات ورفعها أولًا بأول مؤكدًا على استمرار ومواصلة شن حملات لإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو أراضي حماية النيل بقرى ونجوع المحافظة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.
تنفيذ الموجة الـ 17 وإزالة تعديات على أراضي حماية النيل بحفار برمائي في أسيوط
تنفيذ الموجة الـ 17 وإزالة تعديات على أراضي حماية النيل بحفار برمائي في أسيوط
تنفيذ الموجة الـ 17 وإزالة تعديات على أراضي حماية النيل بحفار برمائي في أسيوط
تنفيذ الموجة الـ 17 وإزالة تعديات على أراضي حماية النيل بحفار برمائي في أسيوط
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