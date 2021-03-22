تنفيذ الموجة الـ 17 وإزالة تعديات على أراضي حماية النيل بحفار برمائي في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ الموجة الـ ١٧ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة حرصًا على استرداد حق الدولة في الأراضي المعتدى عليها من قبل الخارجين على القانون لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالأجهزة الأمنية ومديرية الري وإدارة حماية النيل والوحدات المحلية والمحافظة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة وحماية النيل ضد أي تعديات من قبل بعض ضعاف النفوس والخارجين عن القانون موضحًا إن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.





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