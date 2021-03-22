روسيا: نواجه محاولات لمنع دخول لقاح سبوتنيك المضاد لكورونا إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن هناك محاولات لا تزال قائمة لمنع دخول لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى الاتحاد الأوروبي.





وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، خلال اجتماع حوار عقد في مجلس الدوما (النواب) الروسي: "تنظر وكالة الأدوية الأوروبية في طلب تسجيل الدواء الروسي وتداوله التجاري. مع ذلك فإننا نرى أن محاولات منع استخدام سبوتنيك V في أراضي الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة، وتصدر تصريحات لا يمكن تفسيرها سوى بأنها مسيسة كليا، ولا تهدف إلى التصدي لهذا التحدي بجهود مشتركة".





وأضاف جروشكو أن اللقاح الروسي "يواجه حملة تضليل وتمييز وتجاهل ظاهر من قبل المؤسسات الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "الكفة تميل تدريجيا لصالح المنطق السليم".





وأوضح الدبلوماسي الروسي أن لقاح سبوتنيك تم تسجيله في كل من سلوفاكيا وهنغاريا، إضافة إلى عقد اتفاق مع إيطاليا حول تصنيع اللقاح في أراضيها.





وسجلت 52 دولة حول العالم لقاح سبوتنيك وأجازت استخدامه لمكافحة فيروس كورونا، وهو أول لقاح يتم تسجيله عالميًا.