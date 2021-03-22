احتفالا بأعياد الربيع.. شاهد المحافظ ورئيس جامعة المنيا يفتتحان معرض الزهور

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، معرض الزهور الذي نظمه المشتل التعليمي بكلية الزراعة بجامعة المنيا تحت عنوان " لوحة من قلب الربيع "، وذلك خلال عرس الزهور واحتفالًا بأعياد الربيع ، ولنشر الطاقة الإيجابية ، وإضفاء أجواء البهجة .





جاء ذلك بحضور ، الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة ، والدكتور محمود عبد الهادي مدير المشتل التعليمي ، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة .





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تفقد رئيس الجامعة ، والمحافظ أجنحة المعرض والتي ضمت العديد من النباتات والزهور المختلفة والمتنوعة، كـ " زهرة السنانير" الزهرة الرئيسية للمعرض ، إلى جانب زهرة الجارونيا ، والصبار بجميع أنواعه ، والبالتشو ، والقرنفل وزهرة البانسيه " زهرة الحب " ، والإقحوان والورد البلدي والفيكس بأنواعه والهيبسكس ، والبيتونيا والسيلفيا ، كما تضمنت الجولة تفقد المزرعة السمكية ومنتجات كلية الزراعة من منتجات الألبان والمخبوزات .





وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من المعرض جاء لإثراء العملية التعليمية بكلية الزراعة، وكذلك لخدمة العملية البحثية لطلاب الدراسات العليا بكليتي الصيدلة والزراعة ، هذا فضلًا عن أهدافه الإنتاجية والتسويق للمجتمع الخارجي ، لافتًا إلى أن معرض الزهور يُعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق بالجامعة والمحافظة ، لكونه بمثابة لوحة فنية جمالية من قلب الربيع تضم العديد من النباتات والزهور المبهرة المحلية والعالمية.





أشاد المحافظ بالصورة الجمالية التي قدمها المشتل التعليمي ، وحرص إدارة الجامعة علي تحقيق الأهداف التعليمية والجمالية بالمشتل التي قدمها المشتل التعليمي ، ونشر الثقافة والمعرفة بأنواع النباتات والزهور والقيم الجمالية لها .