أشرف عقبة يوضح أسرع الطرق للقضاء على فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن جائحة كورونا مازالت تصيب العالم كله، لكن العالم يحتاج إلى روح التضامن والتعاون، وهذا ما ظهر ما بين مصر والصين فى الفترة التى ظهرت فيها الجائحة.





وأضاف "عقبة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك صداقة وثيقة وشراكة إستراتيجية بين مصر والصين، موضحا أن جائحة كورونا فرضت على العالم التعاون فى مجال الصحة.





وتابع أن هناك فرصة لصناعة اللقاح فى مصر حسب الإمكانيات المتوافرة الأن فى مصر، مما سيعطى لها الفرصة فى توفير إحتياجاتها وتغطية إحتياجات الدول الأفريقية، لافتا إلى أن تلك المنطقة تحتاج إلى دولة داعمة وقائدة فى هذا المجال.





وأكد أن جميع الشركات حول العالم الأن لاتزال تعمل لإنتاج لقاحات جديدة، متابعا انه فى القريب سيكون هناك مجموعة من اللقاحات الأخرى غير الموجودة حاليا.





وأشار إلى أنه يجب كل شركات الأدوية ألا يقتصر إنتاجها على مواطني تلك البلد فقط، ولكن لابد من أن يكون هناك تنوع وإختيار مراكز فى مختلف الدول حتى يتم القضاء على كورونا.