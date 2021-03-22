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توك شو

بوتين يعلن موعد تطعيمه بلقاح كورونا .. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:41 م
بوتين
بوتين
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ندى عبد العزيز
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتينن خلال مؤتمر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مطوري ومصنعي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في روسيا  إن  اللقاح سيبقى أمرا طوعيا،مضيفًا انه سيتلقى اللقاح غدا الثلاثاء.

وحسب قناة روسيا اليوم،صرح المتحدث باسم الكرملين، "دميتري بيسكوف" أن تطعيم الرئيس الروسي لن يكون في شكل حدث علني.

واضاف أن اللقاح الذي سيتم اعتماده لتطعيم الرئيس الروسي هو أحد اللقاحات الروسية الثلاثة، مؤكدا أنها كلها جيدة  وموثوقة.

 وأكد بوتين أن 600 مليون و300 ألف حصلوا على اللقاح  الروسي وجزء كبير منهم حصل على الجرعتين، مضيفًا أن اللقاح  سليم وآمن، وأنه ليس هناك أي لقاحات أجنبية أخرى تمكنت من الوصول إلى هذه النتائج، وهذا يعتبر نجاحا كبيرا للأخصائيين الروسيين

وأوضح بوتين، أن "هناك إمكانية للوصول إلى إنتاج 700 مليون جرعة في السنة، مشيرًا إلى أن  روسيا وقعت اتفاقية مع الهند  لتصنيع ملايين الجرعات في السنة.

https://youtu.be/fG4tSWdybi0

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