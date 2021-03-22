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تحذير مصري شديد اللهجة لإثيوبيا من تداعيات أزمة سد النهضة .. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:49 م
سد النهضة
سد النهضة
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ندى عبد العزيز
أكد محمد عبد العاطي وزير الري أن مصر ترفض الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، مشيرا أن السد الذي تبنيه إثيوبيا فوق النيل الأزرق أحد راوفد نهر النيل.

وأضاف عبد العاطي خلال لقائه بقناة سكاي نيوز الإخبارية، أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل أحد التحديات الكبرى التي تواجهها مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأحادية التى تقوم بها إثيوبيا ستنتج تداعيات سلبية ضخمة لم تقبلها الدولة المصرية.

يذكر أن  هذا التحذير المصري يعد الثاني بعد أيام قليلة من تحذير رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي الذي حذر فيه من أضرار جسيمة ستصيب مصر والسودان فى حالة إصرار إثيوبيا على بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة خلال صيف العام الجاري.

ومن جانبه طالب وزير الري السوداني ياسر عباس إثيوبيا بقبول الوساطة الرباعية التى قدمتها السودان برئاسة الاتحاد الافريقي رئيس دولة الكونغو الديمقراطية وتشمل أيضًا الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة.

وأبدى عباس اندهاشه من رفض أديس أبابا مقترح تشكيل لجنة وساطة رباعية لحل الأزمة.
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