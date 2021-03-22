مجلس التعاون الخليجي يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف اليوم، الإثنين، ترحيبه بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، والتي أعلن عنها اليوم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.





قال في بيان نشره الموقع الرسمي إن هذه المبادرة تعكس الحرص الكبير والرغبة الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية، كي ينعم الشعب اليمني بكل أطيافه بالأمن والاستقرار بعد سنوات من الحرب نتيجه انقلاب ميليشيات الحوثي علي الشرعية، وكذلك استمرار التدخلات الإيرانية ودعمها للميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن تلك الحرب طالت مقدرات اليمن والشعب اليمني واستقراره.





وطالب كافة الأطراف اليمنية بالاستجابة والقبول بمبادرة المملكة العربية السعودية لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لانطلاق عجلة التنمية في كل المحافظات اليمنية.





كما دعا المجتمع الدولي لتبني ودعم هذه المبادرة التي تأتي لإنقاذ اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتهيئة الأجواء للانخراط في العملية السلمية استنادًا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.





أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن.





وحسب قناة "الشرق" السعودية، قال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي إن مبادرة إنهاء الحرب في اليمن تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، مضيفا أنها تنص على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي إلى عدة وجهات إقليمية ودولية.





وأوضح بن فرحان أن مبادرة وقف الحرب في اليمن تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي وسلطنة عُمان، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة التوصل إلى حل تفاهمي بين كل الأطراف اليمنية.



