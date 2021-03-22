دورة خيري شلبي .. الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية لعام 2020

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، يعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، عن أسماء الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية لعام 2020 دورة خيري شلبي، والتى نظمتها الإدارة العامة للشئون الأدبية بالمجلس، وتشمل الجوائز مجالات "الرواية والمجموعة القصصية، وديوان شعر الفصحى، وشعر العامية، أدب الأطفال والدراسات الأدبية"، وأسماء الفائزين كالتالي:









• في مجال الرواية:

- حصل على المركز الثاني: أشرف مهدى عبد الشافي محمود.









• في مجال القصة:

- حصل على المركز الأول: رانا محمد عبد الرحمن عمر فتحي.

- وحصل على المركز الأول مكرر: رانيا زينهم أحمد محمد أبو بكر.

- المركز الثاني: علي سيد محمد السيد.

- المركز الثالث: أحمد محمد أحمد الصادق.

- المركز الثالث مكرر: محمد ممدوح عبد السلام شاكر.









• في مجال النقد والدراسات الأدبية:

- حصل على المركز الأول: هبه سيد سعد على.

- المركز الثاني: حنان أحمد موسي عبدالعال.









• في مجال أدب الطفل:

- حصل على المركز الثالث: كريم على الشاوري على.

- المركز الثالث مكرر: محمود عبدالله درويش عقاب.









• في مجال شعر الفصحى:

- حصل على المركز الثاني: على أحمد خليفة السيد.

- المركز الثاني مكرر: محمد أبو شعيشع غازي.









• في مجال شعر العامية:

- حصل على المركز الثاني: كريم على محمود حسن.

- المركز الثالث: أحمد محمود عبد الوهاب سعيد.

- المركز الثالث مكرر: محمد محمود شلبي السيد.