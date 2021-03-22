ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خارطة طريق واضحة .. أول تعليق من البرلمان العربي على المبادرة السعودية لوقف الحرب في اليمن

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:45 م
صدى البلد
Advertisements
ميس رضا
أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومي تأييد البرلمان العربي التام للمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل، مثمنًا الجهود المُخلصة والمُقدرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مضيفًا أن هذه المبادرة تعكس الدور الريادي للمملكة وجهودها المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة والتخفيف عن المعاناة اليومية للشعب اليمني 

وأكد رئيس البرلمان العربي أن المبادرة السعودية تتضمن خارطة طريق واضحة ومفردات عملية ومحددة قابلة للتطبيق، وتمثل فرصة ثمينة لحل الأزمة اليمنية بشكل نهائي وشامل، داعيًا جميع أطراف الأزمة إلى استغلال هذه الفرصة والتجاوب الفوري والكامل مع المبادرة، وذلك حقنًا للدماء ووضع حد نهائي للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية اليمنية، وخاصة التدخلات الإيرانية الفجة التي ساهمت في تأجيج الأزمة اليمنية على مدار السنوات الماضية.

ودعا رئيس البرلمان العربي أطراف الأزمة اليمنية إلى الاستجابة الفورية للدعوة السعودية بالوقف الشامل لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة تمهيدًا إلى الانتقال إلى مناقشة الحل السياسي الشامل، كما طالب المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، بدعم هذه المبادرة واعتمادها رسميًا كآلية لحل الأزمة اليمنية، لاسيما وأنها تنطلق من الثوابت الدولية المعترف بها كإطار عام لحل الأزمة سياسيًا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من قلب القاهرة.. البرلمان العربي يقترب من الشعوب العربية ويلمس قضايا المنطقة

اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثًا خاصًا للرئيس الأمريكي

أشاد بمؤتمر المانحين لليمن.. رئيس البرلمان العربي يدعو إلى موقف دولي حازم لوقف جرائم الحوثيين

بعد اقتحام قصر المعاشيق وتنديد السعودية.. البرلمان العربي يوجه نداء عاجلا

"التعاون الخليجي" يؤكد موقفه الثابت لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

وقف شامل لإطلاق النار .. السعودية تعلن عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن

ترشيحاتنا

كامل الوزير يكشف موعد بدء خطوط القطارات للربط مع السودان وليبيا.. فيديو

لحق بزوجته هنادي مهنا .. إصابة أحمد خالد صالح بفيروس كورونا

الدرجة من 100 .. تعرف على معنى الألوان الموجودة في نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي

البرد سيعود مرة أخرى .. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بسبب الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة .. فيديو

محمد صلاح: ليفربول سيكون أفضل الفترة المقبلة

آبي أحمد يعترف: مصر تربح الحرب الدبلوماسية في أزمة سد النهضة ضد إثيوبيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتستعدي للحمل .. أطعمة تضر خصوبة المرأة

طريقة عمل سلطة الجبنة بـ 3 وصفات

بعد تعافيه من الشلل .. حكاية إيمان البحر درويش من الهندسة إلى الطرب