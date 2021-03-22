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فن

محمد رمضان ينشر فيديو لمقابلة مع معجبة من إسكندرية| شاهد

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:39 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو أثناء مقابلته لـ معجبة من جمهوره فى الإسكندرية عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا " #اسكندرية دلوقتي أثناء تصوير مسلسل #رمضان٢٠٢١ #موسى ".

ويشارك حاليا محمد رمضان في تصوير مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.


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