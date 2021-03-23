اقتصاد السعودية| غرفة جدة توقع مذكرة تعاون مع "كاوست" لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة، مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم، لتبني الفرص الاستثمارية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بناء إستراتيجية التحول الرقمي، وتطوير الذكاء الاصطناعي.





وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، في تصريحات لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"،حرص الغرفة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتلاءم مع توجهات رؤية المملكة 2030 لدفع عجلة التنمية ، مشيرًا إلى مساهمة الغرفة مع "كاوست" على تعميم استطلاع رأي يهدف إلى قياس مدى حاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبحث العلمي والابتكار، بغرض تطوير برامج الشراكة في مجال البحث والتطوير.





ولفت النظر إلى أن المستقبل يركز على مجالات الاستثمار في الاقتصاد المعرفي بالمملكة، مبينًا أن هناك أربعة مجلس قطاعية بالغرفة تتماشى مع إستراتيجية الجامعة تتمثل في: مجلس الصناعة ، ومجلس التعليم والتدريب ، ومجلس السياحة والثقافة ، ومجلس التطوير العمراني.





وتنطلق مذكرة التعاون من إسهام جامعة الملك عبدالله "كاوست" في النهوض بالمنشآت الصغيرة وريادة الأعمال، كونها مؤسسة رائدة في مجال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ، إلى جانب اقتراح أفضل مستوى من الخدمة لتحقيق الجودة والتميز في تنفيذ المشروعات بدقة واتقان، كما تركز المذكرة على توثيق العلاقة بين الغرفة والجامعة وربطها باحتياجات القطاع الخاص، وإشراك الجامعة في تطوير النظم والإجراءات التي تؤثر إيجابيا في الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، والتعاون في إجراء الدراسات لتطوير الأداء الاقتصادي والإداري والتسويقي.





وتخلل مراسم توقيع المذكرة إقامة حلقة نقاش بين ممثلي الجامعة وقطاعات الأعمال، سلطت الضوء على مشاركة "كاوست" في المجالس القطاعية بالغرفة كشريك معرفي لتنمية وتطوير القطاعات ودعم الفرص الواعدة، وفي مجموعات الخبرة وفي اللجان العلمية، والمشاركة في الأبحاث والدراسات وقواعد البيانات لمختلف القطاعات الاقتصادية.