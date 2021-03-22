قنا تبدأ تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

واصلت الأجهزة المحلية بقنا، لليوم الثالث علي التوالى، تنفيذ فاعليات الموجة الـ 17 بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة " طرح النهر " لاستثمارها للصالح العام وخدمة المواطنين وفرض هيبة الدولة، و ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية و الاستراتيجية.

أسفرت الحملة، عن إزالة ٤٦ حالة تعدى حتى الآن من اجمالى ١٧٢ حالة تعدى مُستهدف إزالتها، تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية، بما يتفق مع القانون و يؤكد هيبة الدولة مع مراعاة البعد الإجتماعى بنسبة تنفيذ بلغت 27 % .





وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن حملات الإزالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة مستويات الادارة المحليه وقطاع الرى بالمحافظة وذلك لاستغلال تلك المساحات فى منافع عامة للدولة تخدم جموع المواطنين وأيضا فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.





وأشار الداودى، إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافه الاجهزة المعنيه على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة.





وكلف محافظ قنا، رؤساء المدن والقرى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات، مؤكدًا إعداد تقرير يومى لموقف الإزالات و رفعها أول بأول لوزارة التنميه المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.





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