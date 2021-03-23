إعلام القاهرة تنظم دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا .. تفاصيل

تنظم كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا اونلاين، ومن خلالها تؤهل الطالب للمتطلبات العلمية فى أصول الكتابة لرسائل الماجستير والدكتوراه .





وفى هذا التقرير ننشر اهم ما تتضمن هذه الدورة فيما يلى :





- كيفية اختيار موضوع البحث





- كيفية إعداد الخطة البحثية " المشكلة والاهداف - التساؤلات والفروض "





- كيفية إعداد الرسائل العلمية " المنهج العلمى والتعريفات الاجرائية "





- كيفية إعداد استمارة ميدانية وتحليلية وتوافقها مع الاهداف والتساؤلات





- كيفية جمع وصياغة المعلومات والبحث فى المراجع

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- كيفية التوثيق العلمى للمراجع





- اخلاقيات الكتابة العلمية



