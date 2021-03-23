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تعليم

إعلام القاهرة تنظم دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا .. تفاصيل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
تنظم كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا اونلاين، ومن خلالها تؤهل الطالب للمتطلبات العلمية فى أصول الكتابة لرسائل الماجستير والدكتوراه .

وفى هذا التقرير ننشر اهم ما تتضمن هذه الدورة فيما يلى :

- كيفية اختيار موضوع البحث 

- كيفية إعداد الخطة البحثية " المشكلة والاهداف - التساؤلات والفروض "

- كيفية إعداد الرسائل العلمية " المنهج العلمى والتعريفات الاجرائية "

- كيفية إعداد استمارة ميدانية وتحليلية وتوافقها مع الاهداف والتساؤلات 

- كيفية جمع وصياغة المعلومات والبحث فى المراجع 
اقرأ أيضا :
- كيفية التوثيق العلمى للمراجع 

- اخلاقيات الكتابة العلمية 

- كيفية استخدام بنك المعرفة
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