حقيقة رفض نقابة الأطباء نعي نوال السعداوي

قال الدكتور اسامه عبد الحي، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن نعي الأطباء على الصفحة الرسمية للنقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، يندرج تحت عدة معايير.





واكد عبد الحي، في تصريحات لصدي البلد، ان المعايير أولها ان يكون شهيدا من الأطباء بسبب فيروس كورونا، الثاني ان يكون للطبيب اسهامات او إنجازات او له تاريخ في العمل الطبي، وثالثا ان يكون له دور نقابي كبير.





وأوضح الأمين العام، أن النقابة بدورها لن تقوم بعمل تصويت الكتروني أو ما شابه، بالموافقة او المعارضة، لنعي الدكتورة نوال السعداوي، كون دورها يندرج تحت العمل الثقافي ولا ليس للعمل الطبي أو النقابي.





وأشار إلى أن، هناك الكثير من الأطباء يستشهدون يوميا لأسباب غير المتفق عليا، ولم يتم نعيهم بشكل رسمي، وذلك لم ينقص من دورهم او اسهامهم للمهنه.





واضاف عبد الحي، ان النقابة العامة وصفحاتها الرسمية، لها دور خدمي و اجتماعي وتعليمي و غيرها من المساهمات التي تدعم الأطباء، مضيفا ان الصفحه الرسمية للنقابة ستتحول الي دفتر عزاء للأطباء بتلك الطريقة.







