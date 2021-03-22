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أخبار البلد

حقيقة رفض نقابة الأطباء نعي نوال السعداوي

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:34 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور اسامه عبد الحي، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن نعي الأطباء على الصفحة الرسمية للنقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، يندرج تحت عدة معايير. 

واكد عبد الحي، في تصريحات لصدي البلد، ان المعايير أولها ان يكون شهيدا من الأطباء بسبب فيروس كورونا، الثاني ان يكون للطبيب اسهامات او إنجازات او له تاريخ في العمل الطبي، وثالثا ان يكون له دور نقابي كبير. 

وأوضح الأمين العام، أن النقابة بدورها لن تقوم بعمل تصويت الكتروني أو ما شابه، بالموافقة او المعارضة، لنعي الدكتورة نوال السعداوي، كون دورها يندرج تحت العمل الثقافي ولا ليس للعمل الطبي أو النقابي. 

وأشار إلى أن، هناك الكثير من الأطباء يستشهدون يوميا لأسباب غير المتفق عليا، ولم يتم نعيهم بشكل رسمي، وذلك لم ينقص من دورهم  او اسهامهم للمهنه.

واضاف عبد الحي، ان النقابة العامة وصفحاتها الرسمية، لها دور خدمي و اجتماعي وتعليمي و غيرها من المساهمات التي تدعم الأطباء، مضيفا ان الصفحه الرسمية للنقابة ستتحول الي دفتر عزاء للأطباء بتلك الطريقة.


ونشرت بعض الصفحات الإلكترونية، رفض مجلس نقابة الأطباء، نشر نعى للدكتورة نوال السعداوي، التي توفيت أمس، وأنه قد تم طرح نشر نعي للدكتور نوال السعداوي التي وافتها المنية أمس، إلا أن غالبية المجلس رفض النعي رفضا تاما، مبررين ذلك بأنها لم تمارس مهنة الطب منذ باع طويل، علاوة على الجدل المثار حولها، وما سيتبعه هجوم على النقابة من المعراضين لها، كما حدث عندما نشرت النقابة نعيا للإخواني عصام العريان، وقرر المجلس عدم نشر نعي لنوال السعداوي برغم أنها كانت وكيل للنقابة في مجلسها عام 86، إلا أنها لم تمارس مهنة الطب منذ أكثر من 30 عاما.
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