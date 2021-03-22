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رياضة

بالتوفيق يا بطل .. قفشة يظهر في إطلالة جديدة من معسكر منتخب مصر .. شاهد

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:26 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر محمد مجدى قفشة لاعب النادى الاهلى صوتين له من معسكر المنتخب الوطنى ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 

ربنا يحفظك ويحميك من الاصابات - مستقبل مصر - بالتوفيق يابطل 


وانطلق معسكر منتخب مصر الوطني لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، أمس الأحد، على ملعب استاد القاهرة استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر على مدار يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون.

ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب مصر المغلق بأحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة والتدريب على استاد القاهرة حتى الغد، الثلاثاء، وهو موعد السفر إلى كينيا لخوض منافسات الجولة الخامسة.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ٢٨ لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون
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