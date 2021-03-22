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رغم كورونا.. مصلحة الضرائب: توقعات بتحصيل 860 مليار جنيه هذا العام .. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:36 م
رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب
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هاني حسين
قال السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن هناك خطا ساخنا 16395 لتلقي استفسارات الممولين من أجل تسهيل مهمة تقديم الاقرارات الضريبية.

وأضاف السيد صقر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  على الممولين الإسراع في تقديم إقراراتهم الضريبية قبل انتهاء المهلة  المعلنة ".

 وتايع السيد صقر:" من المتوقع تجميع ضرائب قيمة مضافة ودخل تقدر بـ 860 مليار جنيه هذا العام على الرغم من جائحة كورونا ".

 وأكمل السيد صقر:" من المتوقع أن تكون قيمة الضرائب  المحصلة هذا العام أكبر من قيمة الضرائب المحصلة في العام الماضي بزيادة حوالي 184 مليار جنيه ".
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