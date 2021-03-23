ضبط 5 أطنان ملح فاسد قبل بيعها للمواطنين بالغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (5 طن "ملح طعام" معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى) تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لطحن وتعبئة ملح الطعام) بمحافظة الغربية .



