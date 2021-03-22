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أخبار البلد

اجروا بسرعة هنموت .. لوح زجاجي كاد أن يقتل إبراهيم عيسى والمصور في حالة خطيرة

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:49 م
ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى
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حمادة خطاب
كشف ماهر فرغلي، الباحث في الشئون الإسلامية، تفاصيل نجاته من الموت هو والإعلامي إبراهيم عيسى أثناء تصوير برنامج متفق عليه يعرض على قناة الحرة.

وقال فرغلي في تصريحات لصدى البلد، أنه أثناء تصوير  حلقة من برنامج متفق عليه داخل أحد الاستديوهات بمنطقة العجوزة، فوجئ بالإعلامي إبراهيم عيسى يصيح داخل الاستديو "اجروا بسرعة اللوكيشن بيقع علينا هنموت".

وتابع، أنه أسرع هو والإعلامي إبراهيم عيسى للذهاب في آخر اللوكيشن قبل سقوط لوح زجاج عليهما بلحظات، موضحًا أن عناية الله أنقذتهما فى آخر لحظة من موت محقق.

وأضاف أنه بعد دقائق صاح أحد العاملين باللوكيشن أن شخصا مغشيًا عليه تحت الديكور ، موضحًا أنه بعد رفع الزجاج والديكور اكتشفنا أنه مصور البرنامج وقد تحطمت الكاميرا التي معه بالكامل، وأسرع فريق عمل البرنامج بالذهاب به إلى أقرب مستشفى وهو في حالة خطيرة.
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