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حياة كريمة: الرئيس وجه بمشروع هو الأقوى ووحد الجهود من أجل المواطن.. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:51 ص
محمد طاهررئيس القطاع
محمد طاهررئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياه كريمة
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محمود محسن
قال محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة"، إنه يتم العمل من خلال المبادرة على تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية والتمكين الاقتصادي بشكل كامل لأهالينا بالمحافظات المصرية.


وأضاف "طاهر"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن دور المؤسسة هو العمل على تحري الوضع لاحتياجات أهالينا الفعلية، مشيرا إلى أن المؤسسة لها عناصر منتشرة بالـ 51 مركزا التي وجه الرئيس بوجود المبادرة بها.


وأوضح رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة": "إننا نشرف على متابعة وتنفيذ المشروعات وتحقيق جزء من "حياة كريمة" للمواطن المصري على أرض الواقع".


وأشار "طاهر" إلى أن الرئيس وجه بمشروع هو الأقوى ومشروع قرن حقيقي ووحد الجهود من أجل أن ينعم المواطن بحياة كريمة.
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