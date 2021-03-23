حياة كريمة: الرئيس وجه بمشروع هو الأقوى ووحد الجهود من أجل المواطن.. فيديو

قال محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة"، إنه يتم العمل من خلال المبادرة على تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية والتمكين الاقتصادي بشكل كامل لأهالينا بالمحافظات المصرية.









وأضاف "طاهر"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن دور المؤسسة هو العمل على تحري الوضع لاحتياجات أهالينا الفعلية، مشيرا إلى أن المؤسسة لها عناصر منتشرة بالـ 51 مركزا التي وجه الرئيس بوجود المبادرة بها.









وأوضح رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة": "إننا نشرف على متابعة وتنفيذ المشروعات وتحقيق جزء من "حياة كريمة" للمواطن المصري على أرض الواقع".







