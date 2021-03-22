خاص| أحمد خالد صالح عن نزوله للتصوير بعد إصابته بكورونا: حسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات

أعرب الفنان أحمد خالد صالح عن استيائه من التصريحات المنتشرة بخصوص نزوله لتصوير مسلسله الرمضاني بشكل طبيعي وهو يعلم بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أحمد خالد صالح في تصريح لـ صدى البلد: "أنا بضحك والله .. ايه العبث ده، التصريح غير حقيقي".





وأكد : "والد زوجتي الموسيقار هاني مهنى لم يصرح بذلك وأنا تواصلت معه وأخبرني أنه لم يتواصل مع أحد.. حسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات".





وكان صدى البلد علم بإصابة الفنان أحمد خالد صالح بفيروس كورونا بعد إعلان الفنانة هنادى مهنى عن إصابتها بالفيروس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتبت هنادي مهنا: "إيجابي تحليل كوفيد الحمد لله.. يوم لطيف للجميع، كما أعلنت عبر تطبيق إنستجرام دخولها الحجر الصحي.