السفير المصري في العراق يلتقي رئيس تيار الحكمة.. ماذا دار بينهما؟

استقبل رئيس تيار الحكمة في العراق، عمار الحكيم، السفير المصري في بغداد، وليد محمد إسماعيل.









وبحسب بيان تيار الحكمة، أكد الحكيم ضرورة التعاون بين بغداد والقاهرة في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم. بحسب "روسيا اليوم".









وأضاف أن الحكيم وإسماعيل تبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.









وقال الحكيم:"مصر مهمة لجوارها العربي والإقليمي ومن الضروري أن تستعيد دورها في المنطقة".









ودعا الحكيم إلى حضور أكبر للشركات المصرية في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات الاقتصادية والعلمية وتطوير السياحة لكثرة المشتركات بين البلدين.