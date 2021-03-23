8 ملايين جنيه خسائر.. تفاصيل احتراق 3 مصانع أثاث بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

شهدت المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة ، الإثنين احتراق 3 مصانع أثاث بمناطق متفرقة بالمنطقة الصناعية مما دعا مديرية أمن دمياط لاستدعاء سيارات الإطفاء الخاصة بميناء دمياط للمساعدة جنبا إلى جنب مع سيارات الإطفاء الخاصة بالحماية المدنية.









الحريق الأول نشب في حوالى الساعة 9.30 صباح الاثنين، بمصنع النجار للاثاث بالمنطقة الصناعية الأولي بمساحة 5000 متر ويعمل به 50عاملا والحريق لم يسفر عن أي وفيات واقتصرت الإصابات بين العمال على حالتى اختناق، بينما قدرت الخسائر المادية بإجمالي 5 ملايين جنيه تشمل خامات أخشاب ومنتجات خشبية فضلا عن الأضرار الكبيرة بالمبني.









بينما وقع الحريق الثاني فى تمام الساعة 2.30 مساء بمصنع اللمسة العصرية للاثاث بامتداد المنطقة الصناعية مساحة المصنع 300 متر بسبب اشتعال سيارة نقل داخل المصنع الذي يعمل به 30 عاملا ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية.









وبسبب سرعة الرياح انتقل الحريق الي المصنع المجاور (مصنع ارت هاوس) بسبب الرياح والظروف الجوية وتبلغ مساحة المصنع 300 متر ولم يسفر الحريق عن أي وفيات ، بينما أصيب 3 عمال بحالات اختناق وقدرت الخسائر المادية للمصنعين بقيمة 3 ملايين جنيه خامات وانتاج ومبان بالمصانع.









يذكر ان الحرائق التى شهدتها المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة ليست الاولى من نوعها فعادة ما تشب حرائق داخل مصانع المنطقة الحرة نتيجة لوجود مواد سريعة الاشتعال بأغلب تلك المصانع.









اقرأ ايضا:



