رئيس جامعة الوادي الجديد يشهد تسليم الدفعة الأولى من مكافأة دعم الفائقين

شهد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف أبو العلا نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث مراسم تسليم عدد 25 طالبا وطالبة الدفعة الأولى من المكافأة الشهرية للطلاب الفائقين.





وقال رئيس الجامعة إن برنامج دعم الفائقين بجامعة الوادى الجديد ياتى فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الوادي الجديد لمحور برنامج حاضنات الفائقين التى تدعمه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لرعاية المتفوقين فى كليات الطب البيطرى والعلوم والزراعة هذا وقد قم رئيس الجامعة الشكر للسيدة الوزيرة لدعمها المتواصل للمتفوقين بالجامعة

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ومن جانبه قال محمود الكيلاوى منسق برنامج دعم الفائقين بالجامعة انه تم تسليم مبلغ 25 الف جنية بواقع 1000جنية لكل طالب وطالبه من الفائقين بكليات العلوم والزراعة والطب البيطري، وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.





وهنأ رئيس الجامعة الطلاب والطالبات المتفوقين بكليات الطب البيطرى والعلوم الزراعة الحاصلين على المكافاة الشهرية لحاضنة الفائقين بالجامعة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.