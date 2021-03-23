الأمن يبحث عن سيدة تركت رضيعيها في سوبر ماركت بدمياط وهربت

تجرى النيابة العامة في دمياط، التحقيقات، في ترك سيدة، لطفليها التوأم، البالغان من العمر 4 أشهر، داخل محل سوبر ماركت في مدينة دمياط، والفرار.

جاء ذلك بعد أن فوجئ مالك محل سوبر ماركت بمدينة دمياط ورواد المحل بوجود طفلين داخل عربة من عربات الأطفال الرضع دون مرافق لهما، ويبكيان، وحاولوا التوصل الى مرافق للطفلين بالمحيل وفي محيطه إلا انهما فوجئا بان الرضيعين بمفردهما.

وعلى الفور تم تفريغ جميع الكاميرات المراقبة الموجودة في المكان، وتبين ان سيدة- في الاغلب والدتهما- كانت معهما، وتركتهما داخل المحل.

وبإخطار الأجهزة الأمنية في دمياط؛ انتقل رجال المباحث إلى المحل.

وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية بدمياط جهودها، للبحث عن الأم الهاربة؛ لكشف غموض وملابسات الواقعة.

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