خبأتهم تحت ملابسها.. ضبط راكبة حاولت تهريب أجهزة آي فون عبر مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكبة من جنسية عربية ، تهريب تليفونات محمولة ، ماركة iPhone ، خبأتها أسفل ملابسها، وهي قادمة من دبي.





وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، بأنه في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي ، استوقف صبري حسنين ، رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر ، إحدى الراكبات عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة ، والتي أنكرت حيازتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.





وكلَّف وائل امبابي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ، بتفتيش حقائب الراكبة علي جهاز الفحص بالأشعة ، ثم عبر محمود عبد المطلب مأمور الجمرك يدويا ، ولم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف داخل الحقائب ، إلا أنه تلاحظ لصبحي ربيع جابر ، مدير الجمرك ، أن حركة الراكبة غير طبيعية فكلف اسماء عزمي مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا مما اسفر عن ضبط كمية من التليفونات المذكورة مخبأه علي جسد الراكبة أسفل ملابسها التي ترتديها.



